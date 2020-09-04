Польша приняла более 100 спасающихся от преследования белорусов

https://static.news.ru/photo/a6a919aa-ef8d-11ea-9fb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lidia Mukhamadeeva/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша продолжает принимать белорусов, которые опасаются за свою жизнь и здоровье на родине. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михаил Дворчик.

Таких людей уже более 100, которые опасаются за свою жизнь и здоровье, — сказал он на пресс-конференции с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольгой Ковальковой в Варшаве.

Дворчик подчеркнул, что премьер Матеуш Моравецкий распорядился принимать в упрощённом порядке людей, которых преследуют в Белоруссии за политическую деятельность.

Ранее сообщалось, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова решила покинуть Минск и уехала в Польшу. На родине, по её словам, ей угрожали продолжительным арестом. Ранее Белоруссию покинул член Координационного совета Павел Латушко. Он заявил, что выехал с целью провести встречи с представителями других государств, и обещал после этого вернуться.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

После выборов политик была вынуждена покинуть республику. Её приняла Литва. Вильнюс, как и Варшава, ввёл облегчённый режим на границе для белорусов, писал NEWS.ru.