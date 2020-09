Польша приняла более 100 спасающихся от преследования белорусов

Фото: Lidia Mukhamadeeva/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Британии арестовала 63 человек, которые в ночь на субботу, 5 сентября, заблокировали дороги и помешали работе двух крупных типографий близ Лондона. Здесь печатают такие издания, как Daily Telegraph, Daily Mail и Financial Times, а также The Sun и The Times.

Более 100 протестующих заблокировали подъездные дороги с помощью грузовиков и бамбуковых конструкций. Акцию провело движение Extinction Rebellion, чтобы, как заявляют его представители, разоблачить «неспособность газет сообщать о климатической и экологической...