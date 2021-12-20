Польша и Литва заявили о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что подписал с коллегами из Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой совместное заявление, которое фиксирует поддержку членства Украины в Евросоюзе и НАТО, а также борьбу с «российской агрессией». Соответствующий документ был подписан лидерами стран в рамках «Люблинского треугольника» в Ивано-Франковской области на Украине, сообщает РИА Новости.

Важно, что совместная декларация фиксирует чёткую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией. Здесь мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евро-атлантической интеграции на следующий, 2022 год, — сказал Зеленский.

Формат «Люблинского треугольника» был создан в 2020 году в польском Люблине совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что вступление Украины в НАТО, как того желают власти страны, невозможно, поскольку противоречит Декларации о государственном суверенитете. Издание указало, что 24 августа 1991 года был принят Акт провозглашения независимости Украины. В нём поясняется, что основанием для документа стала Декларация о суверенитете. Тем самым был подтверждён внеблоковый статус страны. Первая конституция Украины, принятая в 1996 году, ссылается на Акт провозглашения независимости.