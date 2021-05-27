«Полная безответственность»: Захарова о запрете полётов через Белоруссию

https://static.news.ru/photo/de5ab964-460d-11ea-bcab-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение европейских властей запретить полёты через Белоруссию из-за инцидента с ирландским самолётом Ryanair в Минске. Дипломат написала в Facebook, что политика современного Евросоюза постоянно изгоняет из себя здравый смысл.

То, что натворили западники, введя запрет на полёты через воздушное пространство Белоруссии по политическим мотивам, полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров. В современном ЕС политика постоянно изгоняет из себя здравый смысл, — заявила официальный представитель МИД РФ.

По её словам, европейские политики нерасторопны «в других насущных вопросах», зато перекроить маршрут сотен полётов, создав проблемы гражданам, они могут за один день.

Самолёты многих европейских авиакомпаний перестали летать над белорусским воздушным пространством после происшествия с лайнером Ryanair. 23 мая борт ирландской авиакомпании экстренно приземлился в Минске после сообщений о минировании. Силовики сняли с рейса оппозиционера Романа Протасевича, который внесён белорусскими властями в список террористов, и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Они были задержаны. Позже россиянку арестовали на два месяца.

Ранее издания The Daily Beast и Der Spiegel обнаружили в словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о минировании самолёта подтасовку фактов. Это произошло после публикации исходного письма, которое, по версии белорусских властей, было опубликовано боевиками ХАМАС. В нём сообщалось, что лайнер будто бы заминирован.