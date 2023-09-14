Полковник предсказал, как изменится ситуация в зоне СВО из-за холодов Полковник Кошкин: армии изменят стратегию в зоне СВО из-за холодов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Из-за холодов в зоне специальной военной операции армии будут вынуждены изменить стратегию, предсказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военэксперт уточнил, что ухудшение погодных условий в равной мере скажется как на ВСУ, так и на Вооруженных силах (ВС) России.

Говорить, что одна сторона активизируется, а другая перейдет к пассивным действиям, будет не совсем правильно, если мы будем следовать за изменением температуры воздуха или за количеством выпавших осадков, — подчеркнул полковник.

По словам эксперта, военные США, которые принимают участие в наступлении ВСУ, не привыкли вести боевые действия при плохой погоде. Это может отразиться на решениях, которые принимает украинское командование. Кошкин напомнил, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби уже сообщил о влиянии погодных условий на работу ПВО, беспилотников и маневры сухопутных войск. При этом говорить о завершении боевых действий ВСУ не приходится, уточнил эксперт.

Зима ухудшит нахождение в боевых порядках военнослужащих как с одной стороны, так и с другой стороны. Но если будет отдан приказ на активизацию боевых действий, то ненастье не повлияет на него. Обе стороны будут думать, как его использовать для того, чтобы, проявив смекалку, выполнить боевую задачу, — заключил Кошкин.

Политолог Александр Рар ранее предположил, что мирные переговоры по украинскому конфликту начнутся в конце 2023 года, если ситуация в зоне специальной военной операции для ВСУ не изменится. Он подчеркнул, что все будет зависеть от решений Запада и США.