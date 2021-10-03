Политтехнолог объяснил, в каком случае офшоры незаконны

Политтехнолог Марат Баширов объяснил, что использование офшоров само по себе не является противозаконным. Но через них могут скрывать деньги, с которых не выплачены налоги. Так он прокомментировал для Lenta.ru масштабное расследование «досье Пандоры» о связи мировых лидеров с офшорными схемами.

Офшоры — это не запрещённая история. Если люди хранят там документы, верифицирующие право владения, — это одно. Если деньги, но с них уплачены налоги, — тоже никакого криминала. А вот если там средства, утаённые от национальных правительств, то тут уже действительно возникают вопросы, — сказал Баширов.

Также он заявил о политическом умысле публикации из-за того, что журналисты показали участие не всех причастных лиц, материала гораздо больше. Баширов считает, что опубликованные примеры — «капля в море». Кроме того, по словам политтехнолога, россияне из обнародованного списка не нарушали закон, поэтому власти реагировать не будут.

Расследование провёл Международный консорциум журналистов, материал доступен на сайте The Guardian. В нём фигурируют имена более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал появившуюся в досье информацию о себе. Он заявил, что никогда ничего не скрывал и не участвовал в противоправных сделках.