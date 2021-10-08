Политолог связал отставку канцлера Австрии Курца с отношением к России

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Украинские дипломаты и президент упустили транзит газа через территорию страны, когда Венгрия заключила контракт с «Газпромом», потому что им «не надо было спать». Об этом заявил бывший глава Закарпатской и Луганской областей Геннадий Москаль, добавивший в эфире Пятого канала, что Будапешт заключил выгодное с экономической точки зрения соглашение.

Среди тех, кто не уследил за ситуацией с транзитом газа, Москаль назвал дипломатов, президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и «всех остальных». Каждая страна ищет, где дешевле. <...> Это очень...