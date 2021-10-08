Политолог связал отставку канцлера Австрии Курца с отношением к России

Политолог Владимир Шаповалов считает карьеру австрийского канцлера Себастьяна Курца фактически «похороненной» после отставки на фоне коррупционного скандала. В событиях последних дней эксперт предлагает зафиксировать особый посыл, который касается недовольства европейским и американским руководством отношением австрийского канцлера к России, сообщает Пятый канал.
Думаю, что Себастьян Курц ушёл навсегда. Он дискредитирован как политик и, скорее всего, он уже не сможет реанимировать свою политическую карьеру, и на этом, по всей вероятности, звезда самого молодого премьер-министра закатилась, — сказал эксперт.
Новый скандал, по словам эксперта, стоит рассматривать в контексте с предыдущим, когда правоохранители страны обвинили партию свободы, которую возглавляет Курц, в коррупционных схемах.
Здесь мы видим особую тенденцию: во внешне благополучной европейской стране происходит два скандала, которые хоронят не только политиков, но и ставят под удар две партии, которые несколько лет назад занимали доминирующие позиции в австрийской политике. Обе партии симпатизировали России, и Себастьян Курц был также известен своим стремлением нормализовать отношения с Россией. Думаю, что эти скандалы не являются случайными, — сделал вывод политолог.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что уходит в отставку из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.