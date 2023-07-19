Политолог рассказал, когда США свернут проект «Украина» Политолог Бер: американский проект «Украина» не оправдывает себя и будет свернут к осени

Фото: МО Украины

Бизнесмены поддерживают проекты до тех пор, пока они выгодны, а события последнего года доказывают, что проект «Украина» срывается и не оправдывает себя в глазах западных партнеров, заявил в беседе с «360» аналитик Иван Бер. По его словам, США больше не хотят подогревать конфликт и, возможно, свернут его уже к этой осени.

Как отметил аналитик, в стане американских республиканцев раздаются призывы полностью прекратить финансирование Украины.

И настроения американцев за последние полтора года находят отклик на эти призывы. Впереди выборы, и граждане Америки неохотно поддержат кандидата, который смывает горы денег в унитаз. <...> США, вероятно, собираются завершать подогрев конфликта. Он затянулся, Запад от него устал, к осени этого года Америка хотела бы все свернуть, — пояснил Бер.

По его словам, в США все больше приходит понимание, что блокада и агрессия против России не сломили ее, и теперь в Белом доме будут думать, как с наименьшим позором для себя и всего блока НАТО завершить этот некоммерческий проект.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что российские войска могут в течение недели осадить Харьков. Такой прогноз он сделал, исходя из предположения, что в городе Сватово в ЛНР находятся 100 тысяч человек живой силы, а в Белгородской области — еще 150 тысяч. При этом Суконкин усомнился в необходимости штурма Харькова. Он отметил, что этот город слишком крупный, однако статус этой территории может быть использован в ходе переговоров между конфликтующими сторонами.