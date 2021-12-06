Политолог рассказал, какими будут переговоры Путина и Байдена

Переговоры по видеосвязи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом будут посвящены многим противоречиям между странами, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В разговоре с изданием «Народные Новости» он предположил, что результаты встречи будут непубличными.

На сегодняшний день накопился большой клубок противоречий, которые связаны с Украиной, с вопросами глобальной экономики и политики, а также с Ближним Востоком и Китаем. Очевидно, что настало время, когда данную встречу можно организовать, потому что обговаривалась она достаточно долго. Сейчас она просто реализовывается, — сказал Безпалько.

Он добавил, что, вероятнее всего, будет объявлено о прогрессе в российско-американских отношениях. При этом политолог назвал сближение США с Россией опасным для Байдена внутри политической американской системы. Поэтому, считает Безпалько, обе стороны заявят об успехах в отстаивании своей позиции за счёт компромисса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры глав России и США начнутся в 18:00 мск 7 декабря. Прямого эфира не будет, однако будут показаны первые кадры встречи. Разговор пройдёт в закрытом режиме по защищённым каналам видеосвязи. В Кремле рассчитывают на то, что он будет продолжительным и обстоятельным.