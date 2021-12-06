Песков рассказал о грядущих переговорах Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о переговорах российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, которые запланированы на 7 декабря. По словам Пескова, они начнутся в 18:00 по Москве, прямого эфира не будет, однако, будут показаны первые кадры. Разговор пройдёт в закрытом режиме по защищённой видеосвязи, в Кремле ожидают, что он будет продолжительным.

Покажем первые кадры общения, но разумеется это будут только первые кадры, всё общение будет производится в закрытом режиме. Мы предполагаем, что это будет обстоятельная и продолжительная видеоконференция, — сказал Песков.

Он добавил, что Владимир Путин перед подобными переговорами проводит совещание с профильными министрами и главами ведомств.

Поэтому все фигуранты двусторонних отношений нынешнего этапа постоянно на связи с президентом России, — сказал Песков.

Ранее в Белом доме заявили, что в ходе переговоров с Путиным Байден намерен выразить обеспокоенность «военной активностью» России вблизи украинских границ. Ожидается, что стороны обсудят темы, касающиеся стратегической стабильности и киберсферы.

В МИД Польши рассчитывают, что американский президент в ходе разговора с российским коллегой проявит твёрдую позицию и направит Москве ряд соответствующих сигналов. По мнению замминистра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, твёрдость Вашингтона будет способствовать «отрезвлению» Москвы, в то время как переговоры на равных Кремль сочтёт своей победой.