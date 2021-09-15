Новую стратегическую концепцию НАТО назвали продолжением холодной войны

Новая стратегическая концепция НАТО, в которой Россия снова становится основным противником в европейском регионе, возобновляет холодную войну между РФ и Западом. Об этом «Экономике сегодня» рассказал политолог Владимир Соломонов. Москва, по его мнению, ведёт мирную политику и старается общаться с партнёрами на языке дипломатии в отличие от стран Североатлантического альянса.

Стратегическая концепция альянса — базовый документ, определяющий цели и задачи развития НАТО на следующие 10 лет. В предыдущей концепции, утверждённой в 2010 году, отношения РФ и НАТО были обозначены как стратегическое партнёрство.

Если в действующую стратегическую концепцию НАТО включат те антироссийские поправки, которые сейчас тиражируют страны Альянса, то ситуация ухудшится. Отношения между Россией и НАТО походят на холодную войну, выйти из которой просто невозможно, — отметил эксперт.

По его мнению, Москва не виновата в сложившейся ситуации, потому что всегда придерживается более миролюбивой политики и не настроена так агрессивно, как западные страны. Соломонов добавил, что российская сторона способна слышать своих оппонентов и разговаривать с ними языком дипломатии, однако страны Североатлантического альянса этого не умеют.

Россия готова общаться, обсуждать возможные пути решения имеющихся проблем и находить компромиссы. Другой вопрос, что невозможно найти компромисса с теми, кто считает тебя агрессором, — сообщил политолог.