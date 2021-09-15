В НАТО назвали сроки сохранения главной военной угрозы от России

Основную военную угрозу для Североатлантического альянса в ближайшее десятилетие будет представлять Россия. Об этом заявила Джулианн Смит. Она является кандидатом вашингтонской администрации на должность постоянного представителя США при НАТО.

По словам Смит, РФ остаётся крупнейшей геополитической угрозой для евроатлантического региона.

Очевидно, что она будет крупнейшей военной угрозой для НАТО в обозримой перспективе, точно в ближайшее десятилетие, — цитирует вашингтонского кандидата ТАСС.

Смит уверена, что из-за этого НАТО следует как минимум укрепить системы безопасности в киберпространстве.

В случае своего утверждения на должность постпреда США Джулианн Смит намерена внести отметки в стратегической концепции альянса угрозы, связанной с РФ, включая киберпространство. Кроме того, она намерена настаивать на упоминании вызовов, которые для региона представляет Китай.

Стратегическая концепция альянса — базовый документ, определяющий цели и задачи развития НАТО на следующие 10 лет. В предыдущей концепции, утверждённой в 2010 году, отношения РФ и НАТО были обозначены как стратегическое партнёрство.

Ранее бывший депутат Верховной рады Степан Гавриш рассказал, что потенциал армии РФ по развёртыванию войск в Европе превосходит возможности Североатлантического альянса. Он отметил, что за этим преимуществом стоит большая группировка российских войск, постоянно пребывающая в готовности.