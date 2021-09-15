На Украине рассказали о преимуществах армии России перед НАТО

Бывший депутат Верховной Рады Степан Гавриш рассказал, что потенциал армии России по развёртыванию войск в Европе превосходит возможности Североатлантического альянса. Он отметил, что за этим преимуществом стоит большая группировка российских войск, постоянно прибывающая в готовности. Об этом сообщает телеканал «Наш».

Бывший политик рассказал, что 130 оперативно-тактических групп вооруженных сил России готовы к быстрому развёртыванию в Европе, что в несколько раз превышает силы, которые может привлечь НАТО.

Вы знаете, что у России 130 тактических высокомобильных групп, которые находятся в режиме постоянной боеготовности? А в НАТО знаете, сколько? Четыре бригады, — подметил Гавриш.

Преимуществом России в вопросе переброски оперативных частей, по его мнению, станет скорость, которая позволит в кротчайшие сроки «наводнить» театр военных действий своими воинскими частями.

Россия может перебросить в Европу приблизительно за неделю 40, за десять дней 100 тактических бригад, — заключил он.

Ранее экс-глава службы безопасности Украины Игорь Коротченко оценил вероятность военного столкновения с Россией. Он считает, что это обычная политическая спекуляцию официального Киева, который уже долгое время верен собственной антироссийской риторике. Сотрудничество двух стран в торгово-экономической сфере не оставляет реального основания для разговоров о «скорой войне», отметил бывший силовик.