Названа вероятность войны России с Украиной

Только за последний месяц на Украине десятки раз говорили о возможной войне с Россией. Заявление экс-главы СБУ Игоря Смешко о печальном сценарии боестолкновений между странами является очередной спекуляцией. Об этом в интервью NEWS.ru заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его мнению, такая позиция ничего не добавляет и не убавляет к антироссийской риторике официального Киева. Она, очевидно, связана с проводящейся сейчас активной фазой российско-белорусских учений «Запад-2021». Каждый хочет пропиариться на эту тему, даже бывшие руководители, считает эксперт.

С практической точки зрения у этих рассуждений нулевая ценность, так же, как и у других украинских высказываний — здесь нет никакой сенсации, очередное русофобское заявление, — сказал Коротченко.

Он отметил, что Украина ведёт с Россией масштабные торгово-экономические отношения, что показывает на отсутствие какой-либо войны с РФ. Все подобные заявления про вооружённый конфликт двух стран являются спекуляцией, заключил эксперт.

Ранее на Украине не исключили, что на страну нападут одновременно с трёх направлений и «возьмут её в клещи». Об этом рассказал бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-полковник Игорь Смешко, отметивший, что против ВКС России у ПВО Украины нет никаких шансов. По его словам, у украинской армии также нет и союзников, поэтому тактика Киева должна быть «глубоко эшелонированной».