Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 19:25

Политолог раскрыл неожиданный сценарий давления Трампа на Зеленского

Политолог Самонкин: Трамп может повлиять на Зеленского через Совет мира

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Американский лидер Дональд Трамп может оказать влияние на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе мирного урегулирования конфликта через Совет мира, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. При этом он предположил, что в ближайшие месяцы не стоит ждать прогресса в переговорном треке.

Пока первые месяцы нового года будут проходить в таком неопределенном формате. Но благодаря тому, что сейчас Трамп формирует Совет мира, и Россия заявила о готовности передать свои замороженные активы не только на поддержку народа Палестины, но и в качестве учредительства, мне кажется, что именно такая формулировка может как-то повлиять на украинское направление при желании крупнейших геополитических игроков. Это такая перезагрузка прав международных отношений. Пока сложно сказать, будет ли этот проект заменять постоянно действующий орган Совбез ООН, потому что понятно, что альтернативы ООН пока еще не существует, — объяснил Самонкин.

Политолог подчеркнул, что вновь созданный Совет мира может способствовать развитию отношений России и США. Он не исключил, что организация превратится в один из факторов влияния на украинскую власть.

Этот проект может позволить еще больше укрепить отношения между Россией и США и поспособствовать не только решению вопросов ближневосточной повестки, где огромное количество группировок и геополитические противоречия, где страны проявляют свои военные амбиции, но и попробовать решить вопросы на украинском направлении. Поэтому мне кажется, что именно под этот проект возможно и будут заводить это направление на дальнейшую перспективу как один из вариантов влияния на режим Зеленского, — резюмировал Самонкин.

Ранее Зеленский сообщил, что делегации России, Украины и США проведут встречу Объединенных Арабских Эмиратах. Детали предстоящих контактов пока не раскрываются, переговоры рассчитаны на два дня и пройдут с 23 по 24 января.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Россия
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джей Ло с сумкой за $80 тыс. сжалилась над бездомным
«Слушали внимательно»: Полянский об интересе ОБСЕ к выступлению России
Названа причина отравления семьи из шести человек угарным газом
«Звери, а не люди»: ВСУ закопали 500 тел в ямах под Курском, подробности
Полянский назвал условие возвращения России в ПА ОБСЕ
В Госдуме сравнили тур Rendez-Vous в Куршевеле с «голой вечеринкой»
«Анализ ошибок прошлого»: Полянский дал рекомендации по «реанимации» ОБСЕ
Пушков предрек Гренландии раздел территорий
Россия и Украина близки к миру? Переговоры в Абу-Даби, что сказал Зеленский
Маск ответил, когда искусственный интеллект превзойдет человека
Что случилось с Хинштейном? Была ли авария, операция, в каком он состоянии
«Пунктом назначения станет Москва»: самолет с Уиткоффом вылетел из Цюриха
Трамп «перекраивает» мир, мгновенная месть за атаку на Кубань: что дальше
Почему дешевая стройка почти всегда оказывается дорогой
Как в школьной столовой: рецепт заливного пирога с капустой
В России могут появиться бары и клубы «Я/Мы Мадуро»
ЦСКА обыграл «Акрон» на сборах в ОАЭ
«Я победил»: аниматор Бронзит о номинации на «Оскар»
В посольстве России отреагировали на задержание танкера французами
Самойлова записала видео с иконой французской моды
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.