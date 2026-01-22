Политолог раскрыл неожиданный сценарий давления Трампа на Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп может оказать влияние на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе мирного урегулирования конфликта через Совет мира, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. При этом он предположил, что в ближайшие месяцы не стоит ждать прогресса в переговорном треке.

Пока первые месяцы нового года будут проходить в таком неопределенном формате. Но благодаря тому, что сейчас Трамп формирует Совет мира, и Россия заявила о готовности передать свои замороженные активы не только на поддержку народа Палестины, но и в качестве учредительства, мне кажется, что именно такая формулировка может как-то повлиять на украинское направление при желании крупнейших геополитических игроков. Это такая перезагрузка прав международных отношений. Пока сложно сказать, будет ли этот проект заменять постоянно действующий орган Совбез ООН, потому что понятно, что альтернативы ООН пока еще не существует, — объяснил Самонкин.

Политолог подчеркнул, что вновь созданный Совет мира может способствовать развитию отношений России и США. Он не исключил, что организация превратится в один из факторов влияния на украинскую власть.

Этот проект может позволить еще больше укрепить отношения между Россией и США и поспособствовать не только решению вопросов ближневосточной повестки, где огромное количество группировок и геополитические противоречия, где страны проявляют свои военные амбиции, но и попробовать решить вопросы на украинском направлении. Поэтому мне кажется, что именно под этот проект возможно и будут заводить это направление на дальнейшую перспективу как один из вариантов влияния на режим Зеленского, — резюмировал Самонкин.

Ранее Зеленский сообщил, что делегации России, Украины и США проведут встречу Объединенных Арабских Эмиратах. Детали предстоящих контактов пока не раскрываются, переговоры рассчитаны на два дня и пройдут с 23 по 24 января.