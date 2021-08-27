Политолог предрёк США фиаско в теоретической войне с Россией и Китаем

В потенциальной войне с Российской Федерацией и Китаем у Соединённых Штатов мало шансов на победу. Такое мнение в колонке в журнале The National Interest высказал бывший помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл.

Политолог считает, что в случае военного конфликта с РФ или КНР Вашингтону понадобятся «огромные общенациональные усилия», каких США много поколений не знали. Кроме того, Митчелл полагает, что потенциальная война полностью истощит американскую армию.

Америка будет вынуждена воевать с армиями, которые используют ресурсы половины Евразии. Такая война перенапряжёт силы армии США, а может быть, даже полностью истощит их, — отметил он.

Экс-помощник госсекретаря задался вопросом, будут ли США вообще существовать в случае ядерной конфронтации. Он полагает, что главной стратегией Вашингтона в настоящее время должно быть недопущение войны на два фронта с КНР и РФ.

Ранее сообщалось, что ядерная война между США и Россией является реальной угрозой. Об этом сообщила офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер. Предпосылки к началу будущего открытого конфликта она увидела в модернизации российского ядерного вооружения. Кроме того, бывшая разведчица считает, что нынешняя ядерная доктрина РФ гораздо опаснее советской, существовавшей во времена холодной войны.

Российская же доктрина, по мнению Коффлер, не ограничивает себя рамками «теории», а опирается на «реальность». По мнению офицера, РФ является единственной страной, способной стереть США с лица земли с помощью ядерных ударов. Коффлер не сомневается, что обе страны готовы к ядерному конфликту и вопрос заключается лишь в том, когда он произойдёт.