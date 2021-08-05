Бывшая американская разведчица предупредила о ядерной войне с Россией

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Ядерная война между США и Россией является реальной угрозой. Об этом в интервью изданию The Hill сообщила офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер.

Опасность столкновения двух держав существует с момента распада Советского Союза из-за наличия двух диаметрально противоположных мировоззрений, — подчеркнула она.

Предпосылки к началу будущего открытого конфликта Коффлер увидела в модернизации российского ядерного вооружения. Кроме того, бывшая разведчица считает, что нынешняя ядерная доктрина РФ гораздо опаснее советской, существовавшей во времена холодной войны.

Атомный арсенал СССР в конечном итоге стал психологическим оружием, которое никогда не применялось в бою, — отметила разведчица.

Российская же доктрина, по мнению Коффлер, не ограничивает себя рамками «теории», а опирается на «реальность».

По мнению офицера, РФ является единственной страной, способной стереть США с лица земли с помощью ядерных ударов. Коффлер не сомневается, что обе страны готовы к ядерному конфликту и вопрос заключается лишь в том, когда он произойдёт.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачёв назвал условие полной ликвидации ядерного оружия.