Политолог предположил, кто из президентов приедет в Москву на 9 Мая Политолог Аграновский: Лукашенко с большой вероятностью посетит Москву 9 Мая

В Москву на 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне могут приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Дмитрий Аграновский. Он также допустил присутствие на торжестве лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Президента США Дональда Трампа пригласят, но, полагаю, что по каким-то причинам он не приедет, как, собственно говоря, и в прошлом году. В этом смысле ничего не изменилось. Я не вижу каких-то причин, которые могли бы Трампа заставить приехать, — высказался Аграновский.

Он предположил, что на 9 Мая Москву могут посетить президенты Киргизии и Таджикистана — Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон соответственно. Кроме того, в столицу могут прилететь лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев и глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов. По словам политолога, именно с этими вышеперечисленными странами Россия намерена построить многополярный мир.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Трампа действительно могут пригласить на мероприятия в честь 81-й годовщины победы в ВОВ. По его словам, в Кремле уточнят, сможет ли хозяин Белого дома присутствовать на параде.