Политолог посоветовал России готовиться к вступлению Украины в НАТО

https://static.news.ru/photo/b3e6856e-b33f-11eb-a8e7-96000091f725_660.jpg Фото: NATO/flickr.com

Москве и Минску стоит подготовится к вступлению Украины в НАТО. Об этом заявил политолог из Белоруссии Александр Шпаковский в Telegram-канале.

Надо не издеваться над украинцами по телевизору на тему «всё равно не примут», а исходить из того, что примут и ракеты на территории Украины уже в ближайшие годы поставят, — пишет политолог.

По его мнению, если на направлении Украины не произойдёт каких-то тотальных изменений по образцу событий 2014-2015 годов, то рано или поздно эта страна станет членом НАТО со всеми вытекающими последствиями для безопасности Белоруссии и России.

Шпаковский добавил, что НАТО необходимо членство в нём Украины для стратегического расширения на Восток. Об этом военное руководство США дало понять ещё во время кампании по присоединению к альянсу стран Центральной и Восточной Европы в 1996 году.

Чтобы не допустить этого, необходимо планировать контрмеры по линии военного союза России и Белоруссии, считает Шпаковский. Более того, он открыто призвал поставить задачу не допустить вступления Украины в альянс.

Ранее стало известно, что учения американских военных в Эстонии назвал сигналом для Москвы военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что подобные манёвры показывают России единство Североатлантического альянса, и демонстрация силы должна действовать на неё сдерживающе. В рамках учений Swift Response США в ночь на 8 мая десантировали в Эстонии боевую технику, снаряжение и более 700 военнослужащих.