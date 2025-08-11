Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом не станет поднимать тему обмена территориями, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, Москва не намерена идти на какие-либо территориальные уступки, а линия боевого соприкосновения на Украине будет смещаться в сторону западных и северных направлений.

То, что на Западе развели эту трескотню по поводу обмена территориями, это они сами себя решили убедить в том, что якобы этот вопрос будут обсуждать Путин с Трампом. Они этого делать не будут. Мы не пойдем ни на какие территориальные уступки. Ни о какой линии боевого соприкосновения речи не идет. Линия боевого соприкосновения будет двигаться дальше на запад и север. ВС РФ будут брать под контроль наши территории и попутно выстраивать буферные зоны. Все разговоры по поводу каких-то там территориальных уступок или обменов — это все в пользу бедных. РФ нигде и никак не высказывалась по поводу территориальных уступок вообще, — пояснил Перенджиев.

По мнению политолога, любые попытки вести переговоры по этому вопросу могут лишь затянуть процесс, тогда как на фронте армией РФ ежедневно берутся под контроль новые населенные пункты. Он также подчеркнул, что в прошлом Киев и его союзники неоднократно нарушали достигнутые договоренности, включая Минские соглашения.

Наши войска продолжают двигаться вперед. Пусть они по чуть-чуть двигаются, тем не менее каждый день берут под контроль один или два населенных пункта. Со временем количество перейдет в качество — это совсем другая обстановка на линии боевого соприкосновения. Так что пусть они дальше обсуждают все эти политические вопросы, а наши военные продолжают делать свое дело. Киевский режим недоговороспособен. Никаких договоренностей он толком не будет выполнять, а будет всячески нарушать их вероломно, как это и делал, при этом подстрекая ЕС. Кстати, сами они будут в этом участвовать, как неоднократно делали с теми же Минскими соглашениями, — резюмировал Перенджиев.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Евросоюз пытается влиться в переговоры России и США, чтобы продвинуть свои интересы в украинском кризисе. По его словам, западные политические силы активно пытаются сорвать прямой диалог между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что это часть стратегии Запада, направленной на ослабление позиций России.