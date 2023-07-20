Политолог оценил санкции Австралии против России Политолог Дудчак назвал информационным поводом санкции Австралии против России

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Новый пакет антироссийских санкций со стороны Австралии является просто информационным поводом, заявил политолог и экономист Александр Дудчак. В беседе с «360» эксперт уточнил, что реагировать на это бессмысленно, в России не опасаются новых ограничений. Кроме того, Австралия захотела показать, что способна изобрести что-то новое, считает политолог.

Это всего лишь информационный повод сообщить и продемонстрировать, что они изобретают что-то новое. Сами себя убеждают в том, какие они смелые, закаляя свое мужество компьютерными играми, — пояснил Дудчак.

По словам политолога, новый пакет санкций никак не повлияет на Россию. Само решение больше напоминает желание политиков напомнить о своем существовании и создать видимость работы, подчеркнул эксперт. Дудчак заключил, что страны Запада ввели уже практически все возможные санкции, поэтому для появления новых ограничений чиновникам из Австралии пришлось применить фантазию.

Австралия ранее расширила санкции в отношении России и Белоруссии, в список внесены 10 граждан обеих стран и 35 российских организаций. В числе лиц, подпавших под ограничения, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.