Политолог объяснил, почему Польша лоббирует санкции против Росатома Политолог Оленченко: Польша действует в интересах США, когда лоббирует санкции против Росатома

Польские власти действуют в интересах США, лоббируя санкции против Росатома, рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог Владимир Оленченко. По его словам, для Штатов неприемлемо лидерство российского холдинга в мировой атомной энергетике. Он подчеркнул, что американской компании Westinghouse сложно предлагать свои услуги на мировом рынке после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году. Вместе с французской компанией Areva, которая благодаря санкциям против Росатома сможет выйти на внешний рынок, они прибегают к недобросовестной конкуренции, считает эксперт.

Расследование аварии на АЭС «Фукусима» показало, что энергоблоки не соответствовали нормам безопасности, поэтому Westinghouse сложно предлагать свои услуги на мировом рынке, вследствие чего американцы сконцентрировались на снижении возможностей Росатома <...> Французы вместе с Westinghouse прибегают здесь к недобросовестной конкуренции, — пояснил Оленченко.

Политолог уточнил, что Westinghouse пытается создать для Росатома политические препятствия, потому что не может выдержать конкуренцию с ним. При этом напрямую действовать американцы не хотят из-за проблем компании с репутацией, которые возникли после аварий на ее АЭС, отметил эксперт. Поэтому продвигает санкции против Росатома именно Польша, подчеркнул он.

Ранее в Росатоме заявили, что атомная энергетика не должна быть заложницей политической конъюнктуры. Представители компании подчеркнули, что она работает по всему миру в интересах клиентов и партнеров и неукоснительно соблюдает международные обязательства и национальные законодательства. Так в компании прокомментировали введенные против Росатома санкции со стороны Украины.