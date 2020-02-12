https://static.news.ru/photo/b9a2198c-4e37-11ea-80b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Россия запросила на 18 февраля проведение заседания Совбеза ООН по теме исполнения Минских соглашений. Однако политолог Александр Дудчак считает, что они не будут выполнены ни при каких условиях.

По его словам, конфликт в Донбассе выгоден «старшим товарищам» Киева. Они уверены, что могут регулировать его интенсивность, поскольку горячая точка на границе с Россией «устраивает любую администрацию США». Второй причиной является необходимость восстанавливать Донбасс. Есть и ещё одна проблема, заявил Дудчак в эфире радио Sputnik.

Неизменно будут возникать вопросы, почему этот конфликт начался, и вся логическая цепочка приведёт к Майдану, госперевороту, преступлениям тех, кто был у власти. Так что выполнение Минских соглашений опасно для всех легенд и мифов о Майдане, — отметил политолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев заявил о готовности снабжать Крым водой в обмен на некоторые уступки по Донбассу. Об этом заявил глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Поводом послужили слова главы госкомитета по водному хозяйству Крыма Игоря Вайля, который заявил, что питьевой воды для Симферополя при отсутствии осадков осталось максимум на три месяца.