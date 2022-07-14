Эксперт спрогнозировал вступление всей Африки в БРИКС в ближайшее время Эксперт Асафов спрогнозировал вступление всей Африки в БРИКС в ближайшее время

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Политолог Александр Асафов в разговоре с NEWS.ru объяснил интерес многих стран к вступлению в БРИКС. По его словам, это происходит на фоне девальвирующихся договоренностей, распада трансатлантического и трансокеанского торговых договоров и перезагрузки многих других международных соглашений, при этом одностороннюю выгоду получают западные страны.

По его словам, помимо уже существующих кандидатов, таких как Аргентина, Турция, Египет, Иран и Саудовская Аравия, есть еще страны, желающие стать кандидатами на вступление в БРИКС. Это Сирия, Индонезия, Нигерия, Бангладеш, Таджикистан, Таиланд и даже Греция с Мексикой.

Так что если мы сейчас скажем, что больше чем полмира хочет в БРИКС, мы будем недалеко от истины. Африканский континент, например, практически не представлен в международных экономических блоках. Так что на данный момент можно вполне прогнозировать повальное вступление африканских государств в БРИКС в том числе, — добавил Асафов.

По его словам, любой сильный экономический блок — это прекраснейшая база для последующего построения военно-политических площадок. Таким образом, после вступления вышеперечисленных стран в БРИКС их примеру могут последовать многие другие.

23 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается. По его словам, это связано с тем, что государства, входящие в БРИКС, обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом.