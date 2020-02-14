https://static.news.ru/photo/4e475fe2-4f88-11ea-a303-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Политолог Марат Баширов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях. Это, по его мнению, является примером «нервного поведения» белорусского лидера.

Так в интервью «Вечерней Москве» Баширов прокомментировал высказывание Лукашенко о «намёках» России к присоединению. На самом деле Москва перестала дотировать белорусскую экономику в ущерб своим компаниям, этим и вызвана нервозность президента Белоруссии, считает политолог.

Он (Александр Лукашенко. — Прим. NEWS.ru) говорил, что Минск откачивает из нефтепровода для НПЗ техническую нефть. Теперь последовало сообщение, что Белоруссия собирается забирать оплаченную европейским покупателем нефть, которая должна следовать через территорию Белоруссии транзитом, за который заплатила Россия, — сказал Баширов.

Он добавил, что Запад не заинтересован в работе с белорусскими компаниями, залогом выживания которых является экономическая связь с Россией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минск, если поставки нефти из России окажутся недостаточными, уже в феврале текущего года «отберёт» часть трубопровода «Дружба», по которому сырьё идёт транзитом в Европу. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, мера необходима для получения необходимых 2 млн тонн чёрного золота.