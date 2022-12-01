Политолог назвал потенциальные ядерные державы Политолог Перенджиев рассказал, что Иран и ЮАР могут стать ядерными державами

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Список ядерных держав могут пополнить ЮАР, которая предпринимала попытки создать ядерное оружие, и Иран, рассказал Lenta.ru политолог Александр Перенджиев. Он также отметил, что официальных ядерных держав в мире пять — это Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, тогда как Северная Корея, Израиль, Индия и Пакистан считаются неофициальными ядерными державами. Эксперт подчеркнул, что ни одна обладающая ядерным арсеналом страна не связана насчет него никакими обязательствами, за исключением США и России, между которыми существует договор о ядерной безопасности.

Пока у нас есть пять официальных ядерных держав: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай. Четыре неофициальных: Северная Корея, Израиль, Индия, Пакистан. Этот список может пополниться Ираном, что спровоцирует обострение ирано-израильских отношений, а также ухудшит отношения этой страны с США. Известно также и о том, что попытки создать ядерное оружие предпринимала ЮАР, но неизвестно, чем все в итоге закончилось, — пояснил Перенджиев.

Политолог напомнил, что на территории некоторых стран размещены ядерные боеголовки, но они не считаются ядерными державами — например Турция, где базируется часть ядерного арсенала США.

Перенджиев ранее заявил, что нельзя допустить создания Ираном ядерного оружия, так как это создало бы дополнительную угрозу мировой безопасности. Эта страна действительно способна на создание ядерного вооружения, так как она обладает для этого специальным оборудованием и техническими возможностями, объяснил эксперт. По его словам, если Иран получит собственный ядерный арсенал, это вызовет «эффект домино», из-за которого многие другие страны захотят сделать то же самое.