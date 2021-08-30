Политолог рассказал, куда могут уйти выделенные армии Украины деньги США

Миллионы долларов, которые выделят США на армию Украины, осядут в карманах чиновников или их разворуют в Министерстве обороны страны. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал член президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Эта сумма — половина истребителя или несколько танков. Танков, правда, больше, но в любом случае это очень мало. Незначительная сумма в масштабах государства. Скорее всего, на Украине они будут частично освоены, разворованы аппаратом Министерства обороны, — считает эксперт.

Возможно, что часть выделенных средств уйдут на оплату услуг американцев, которые обучают украинских специалистов. Однако выделенная сумма крайне мала в качестве помощи армии Украины, отмечает политолог.

Очень похоже, что данная финансовая помощь является своего рода подачкой, благодаря которой Украина будет оправдываться перед своими избирателями о том, что американская помощь чего-то стоит и даёт результаты, резюмировал Безпалько.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выплатить Украине до $60 млн на оборону и военное образование. Средства намереваются направить в ближайшее время.