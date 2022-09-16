Политолог: НАТО затягивает конфликт на Украине, чтобы разрушить Россию Политолог Куликов: НАТО использует Украину, чтобы разрушить Россию

Фото: NATO/flickr.cm

Североатлантический альянс использует Украину в своих целях и затягивает противостояние, чтобы разрушить Россию, предположил российский политолог, эксперт комитета Государственной думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов. В интервью «360» эксперт заявил, что этот конфликт НАТО планировало очень давно.

Когда мы говорим, что наемники НАТО на Украине действуют, то у этих слов может быть другой, гораздо более понятный смысл. Фактически все Вооруженные силы Украины — это наемники НАТО. Альянс их полностью содержит, начиная от президента и заканчивая самыми мелкими должностями. Они их <...> вооружают, платят им зарплату. В этом режиме они готовы и теплое обмундирование поставлять. Для США и НАТО Украина продолжает оставаться средством давления на Россию, — подчеркнул Куликов.

По мнению российских властей, Запад поставляет Украине оружие с целью как можно сильнее продлить конфликт, при этом жертвуя в том числе мирным населением, «сведенным нацизмом с ума».

Ранее стало известно, что на подконтрольную Киеву территорию Харьковской области прибыли кадровые офицеры НАТО. По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, целью военнослужащих Североатлантического альянса является организация взаимодействия между иностранными и украинскими военными частями.