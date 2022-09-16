Разведка ЛНР обнаружила кадровых офицеров НАТО под Харьковом Разведка ЛНР выявила прибытие кадровых офицеров НАТО на подконтрольную Киеву территорию Харьковской области

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Разведывательные службы Луганской Народной Республики выявили прибытие кадровых офицеров НАТО в подконтрольную Киеву часть Харьковской области, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, которые приводит РИА Новости, цель военнослужащих Североатлантического альянса — организация взаимодействия между иностранными и украинскими частями.

Наши разведорганы выявили прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область. Цель их командировки в данный район — организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями, — заявил Марочко.

Накануне Марочко сообщил, что группы иностранных офицеров прибыли в Краматорск, занятый в настоящее время украинской армией. По его словам, они займутся контролем за поставленным вооружением.

12 сентября военкор Семен Пегов сообщил, что боем под Красным Лиманом руководили несколько офицерских групп, состоящих из инструкторов НАТО. По его словам, под Славянском в районе Ивановки и Николаевки расквартированы представители Польши и Великобритании, которые руководят работой боевого расчёта САУ М-777 и отвечают за применение высокоточных РСЗО.