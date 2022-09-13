В ЛНР сообщили о прибытии в Краматорск иностранных офицеров Офицер ЛНР Марочко сообщил о прибытии в Краматорск иностранных офицеров

Фото: U.S. Army

Группы иностранных офицеров прибыли в Краматорск, находящийся под контролем Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его словам, они займутся контролем за поставленным вооружением.

В населенный пункт Краматорск отмечено прибытие группы иностранных офицеров. Предположительно, в их задачи будет входить контроль над поставленным вооружением и учет расхода боеприпасов, — написал Марочко.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что боем под Красным Лиманом руководили несколько офицерских групп, состоящих из инструкторов НАТО. По его словам, под Славянском в районе Ивановки и Николаевки расквартированы представители Польши и Великобритании, которые руководят работой боевого расчёта САУ М-777 и отвечают за применение высокоточных РСЗО.