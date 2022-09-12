Стало известно о руководящих боем под Лиманом инструкторах НАТО Военкор Пегов: боем под Лиманом руководят инструкторы НАТО

Фото: Александр Река/ТАСС

Военнослужащий Народной милиции ЛНР у знака на Красный Лиман

Боем под Красным Лиманом руководят несколько офицерских групп, состоящих из инструкторов НАТО, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов. По его словам, под Славянском в районе Ивановки и Николаевки расквартированы представители Польши и Великобритании.

Первые курируют и полностью руководят работой боевого расчёта САУ М-777, британцы же отвечают за применение высокоточных РСЗО, — отметил Пегов.

Он сообщил, что на Красный Лиман наступают две полностью укомплектованных батальонных тактических групп, в том числе две роты танков. Также в наступлении принимают участие до тысячи теробороновцев.

Ранее военкор сообщил о том, что подразделение «Барс-16», известное как отряд «Кубань», успешно отражает натиск украинских военных в боях за Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, сражения в регионе продолжаются до сих пор. Он отметил, что в Лимане продолжают работать спасательные и аварийные службы, а комендантский полк народной милиции ДНР обеспечивает порядок на улицах города и помогает эвакуироваться местным жителям.