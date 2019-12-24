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Немецкий политолог Александр Рар констатировал, что мир снова стал биполярным. Так он охарактеризовал ситуацию с газом в Европе.

Часть стран ЕС стремится закупать сжиженный газ у США, другая — тяготеет к поставкам из России, отмечает он.

Биполярный мир, к сожалению. Мы опять доехали до этого состояния. При нынешнем составе правящих элит в Европе я не вижу никакого отхода от Америки. Скорее, Трансатлантический блок опять будет под Америку ложиться, создаваться заново, — заявил он в интервью изданию «Украина.ру».

Для того чтобы изменить ситуацию, европейским государствам и Германии необходимо поменять подход к внешней политике, считает он. А России следует работать с «азиатскими структурами» и создавать противовес Европе, советует эксперт.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в понедельник последние антироссийские санкции США, заявил, что Москва предпримет ответные шаги.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию.

Как ранее писал NEWS.ru, газопровод «Северный поток — 2» построен примерно на 93% от своей проектной трассы. На данный момент уложено более 2300 км из почти 2460 км.