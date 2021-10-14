Politico: Пентагон разметит свои военные базы под носом у России

В целях контроля Афганистана представители Пентагона в октябре примут участие в переговорах в Узбекистане, где обсудят возможность размещения антитеррористических сил США. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с планами военного ведомства Соединённых Штатов.

Главной в повестке дня будет возможность размещения «загоризонтных» антитеррористических сил. Такое соглашение позволило бы военным США лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане, — пишет автор статьи.

Он также отметил, что в Ташкенте относятся к идее крайне положительно. В материале сказано, что посольство страны в Вашингтоне осуществило большую работу для налаживания контактов между сторонами.

Ранее президент Ассоциации специалистов по информационным операциям профессор МГУ Андрей Манойло заявил, что президент России Владимир Путин выступает в качестве арбитра в Закавказье и ищет способ усилить интересы России в регионе. По его мнению, Москва не намерена занимать чью-то сторону.

Эксперты отмечают, что Путину приходится маневрировать между Арменией, Азербайджаном и Турцией, чтобы сохранить хорошие отношения со всеми силами в регионе и предотвратить повторное возгорание конфликта.