Полиция Японии признала проблемы с безопасностью Абэ

Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON/Global Look Press

Синдзо Абэ

Начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука сообщил, что не стоит отрицать возможные проблемы с обеспечением безопасности бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был смертельно ранен во время покушения. По его словам, на мероприятия по организации охраны политика был отведен всего один день, передает NHK.

Итог вышел печальный, будь то позиция, организация, реакция на чрезвычайную ситуацию или же личные возможности сотрудников охраны. Что бы это ни было, мы немедленно намерены рассмотреть данную ситуацию и пересмотреть многие факторы, — сказал Онидзука.

Утром 8 июля нападавший дважды выстрелил из самодельного оружия в экс-премьера в городе Нара, когда тот выступал в поддержку Либерально-демократической партии. По словам медиков, политика ранили в шею и сердце, в результате чего открылось внутреннее кровотечение, и спустя несколько часов он умер в больнице.

Подозреваемый был задержан на месте. Им оказался 41-летний бывший военный Тэцую Ямагами. На допросе нападавший сообщил, что Абэ состоял в группе лиц, которая привела его семью к сложной финансовой ситуации. По словам злоумышленника, его мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи «пошла под откос».

Ранее политолог из Института коммуникационного менеджмента и автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов сообщил, что убийство Абэ было заказным. По его словам, оно было «подготовленным, жестким и без шансов» для политика. На это указывает то, что во время выстрела у одного из секьюрити не раскладывался должным образом бронещит, а Абэ попытались прикрыть не сразу, отметил политолог.