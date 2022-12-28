Полицейский погиб в ходе перестрелки в Канаде

Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

Двоих подозреваемых в убийстве полицейского разыскивают правоохранители канадской провинции Онтарио. Об этом сообщает телеканал CTV. Предполагается, что в совершении преступления замешаны мужчина и женщина.

По данным СМИ, инцидент произошел около населенного пункта Хагерсвилл. Полицейский патруль отреагировал на вызов об угоне автомобиля. По прибытии на место происшествия между стражами порядка и подозреваемыми завязалась перестрелка. Один из полицейских получил ранения и позже умер в больнице.

Ранее сообщалось, что восемь иракских полицейских погибли при взрыве бомбы, заложенной террористами по пути следования полицейских машин. Инцидент произошел в северной провинции Киркук. По информации СМИ, сотрудники федеральной провинции были убиты боевиками «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Также стало известно, что в США убили популярного рэп-исполнителя Теодора Джонса, известного под псевдонимом Young Greatness. Он был застрелен возле одного из ресторанов в Новом Орлеане. После убийства 34-летнего рэпера преступники угнали его автомобиль, однако позже он был найден брошенным.