Поклонская призвала жителей Украины не брать в руки оружие

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская в своём Telegram-канале призвала жителей Украины «не брать оружия, а сдавать его». Также она отметила, что украинский президент Владимир Зеленский «толкает свой собственный народ в пучину кровопролития» и надеется, что в скором времени Украинские власти сядут за стол переговоров, а виновные в преступлениях, совершаемых с 2014 года против мирных жителей, понесут ответственность.

Не берите оружие, а сдавайте его. Пусть киевская власть не прячется за спинами простых людей, а несёт ответственность за преступления, совершаемые против украинцев с 2014 года. Нам нечего делить. Вспомните, что мы — один народ, и все хотим мира! Все народы России желают мира и восстановления Украине, — написала Поклонская в Telegram-канале.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и немедленно ввести санкции против России. Он обсудил ситуацию с мировыми лидерами и завил о строительстве «антипутинской коалиции».