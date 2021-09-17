Покажи язык: не все любят непонятные слова на вывесках

Надписи в столичном метро на узбекском и таджикском языках, которые взбудоражили довольно много москвичей, установлены только на двух станциях, и распространять это на всю систему столичной подземки не планируется, объявило руководство Московского метрополитена после того, как в соцсетях поднялась критика подобного шага. Пользователи считают, что московские власти перегибают палку в гостеприимстве в отношении мигрантов. В частности, их раздражает то, что в странах «исхода» узбеков и таджиков надписи на русском языке, напротив, ликвидируются (хотя это касается не всех стран, где русский когда-то был языком межнационального общения). NEWS.ru разбирается, справедливы ли такие обвинения и как с этим обстоят дела в других странах.

Критики воспринимают это как доказательство превращения столицы России в, как они это называют, «Москвабад» — намёк на «засилье» в мегаполисе приезжих из стран Центральной Азии.

В Дептрансе Москвы в пятницу уточнили, что указатели на узбекском и таджикском (фарси кириллицей) установлены целевым образом на станциях «Лесопарковая», откуда отправляется автобус в в центр по приему и обустройству мигрантов Сахарово, и «Прокшино».

На любом приемлемом языке

АГН «Москва»

В Узбекистане, согласно закону , принятому в 1995 году и обновленному в июне 2021-го государственным языком является узбекский. Однако, говорится в законе, это никак не ущемляет «конституционных прав наций и народностей, проживающих на территории республики, в употреблении родного языка». Так, ответы на обращения в госорганы «излагаются, по возможности, на языке обращения».

В законе отдельно упоминается в этой связи каракалпакский и русский языки. Конкретно про русский в редакции 1995 года, статья 16, сказано, что «по требованию граждан текст оформленного документа нотариусом выдается на русском языке или при наличии возможности — на другом приемлемом языке». В редакции 2021 года в этой статье упоминание русского языка уже отсутствует (заменено на формулировку «на требуемом языке»).

Заместитель спикера Олий Мажлиса Алишер Кадиров в апреле 2021 года выражал обеспокоенность тем, что родители, сами этнические узбеки, стремятся отдавать детей в школы с русским языком обучения. По мнению политика, такие дети вырастают, «не зная узбекского языка и не осознавая своей национальной идентичности».

Споры вокруг того, на каких языках должны быть надписи в метро, могут казаться непонятными для жителей многих стран, где двуязычие и даже полиязычие (мультилингвизм) является нормой жизни.

В Канаде при наличии двух официальных языков, английского и французского, в крупных городах (Торонто, Монреале, Ванкувере) уличные таблички дублируются еще и на китайском. Язык мандарин, не являясь официальным, по реальному числу говорящих на нем в ряде районов обгоняет государственный французский. В быту крупнейший город провинции Британская Колумбия канадцы даже называют поэтому «Чайнкувер».

В Швейцарии четыре официальных языка, в том числе такой статус имеет ретороманский, которым владеет менее 10 процентов населения конфедерации. Таков же статус финского языка в Швеции, хотя на нем там говорит тоже примерно десятая часть населения.

В США де-факто вторым языком является испанский — хотя его официальный статус нигде не декларируется, многие надписи дублируются на двух языках.

Испанский бы выучил только за то...

Damian Sanchez/XinHua/Global Look Press

Языковая политика американских властей, как на федеральном уровне, так и на уровне штатов, по сути поощряет нелегалов оставаться таковыми, рассказал NEWS.ru американский политический обозреватель Дэвид Керанс.

Дублирование надписей на испанском обязательно только в тех областях, где местные власти считают, что это связано с общественной безопасностью или социальным обеспечением. Так что это вопрос не политический, а сугубо практический, учитывая, что в стране, по оценкам, находится около 12 миллионов испаноязычных нелегалов. Дэвид Керанс политолог, США политолог, США

Согласно данным последней переписи, в США латиноамериканское население растет быстрее всех прочих этнических и языковых групп. Сегодня испаноязычных граждан США на 23% больше, чем десятилетие назад. В это сообщество не включаются нелегальные мигранты и их дети (так называемые dreamers, мечтатели), число которых неофициально оценивается, как и упомянул Керанс, в 11-12 млн человек.

В США языковая проблема полностью является частью проблемы нелегальной иммиграции и если и используется в политической борьбе, то именно в таком разрезе, а не как чисто лингвистическая, напоминает журналист.

Всё не так просто. Государство хотело бы интегрировать иммигрантов в общество, поэтому оно само «учит испанский». Особенно в последние восемь месяцев, когда Белый дом буквально подстегивает иммигрантов приезжать в США. Потому что для демократов они — электоральная база, — говорит он.

Керанс напоминает последний громкий скандал с обнаружением целого города (9000 человек, большинство из франкофонного Гаити) нелегальных иммигрантов из стран Латинской Америки, которая обосновалась под мостом Дель-Рио на границе США и Мексики. Власти были прекрасно осведомлены о наличии этого лагеря. По словам Керанса, американская общественность пребывает в глубоком расстройстве из-за этого открытия, поскольку она показывает, насколько судьбы иммигрантов являются разменной пешкой в межпартийной борьбе.

По убеждению собеседника NEWS.ru, повсеместное полу-стихийное распространение испаноязычных надписей приводит к тому, что выходцам из Мексики и других стран Латинской Америки нет острой необходимости учить английский вообще.

Этот феномен, кстати, наблюдается не только среди «латинос», но и в кварталах североамериканских городов, где компактно проживает русскоязычное население — в первую очередь, анекдотично «автохтонный» Брайтон-бич в Нью-Йорке.