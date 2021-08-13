Латинские Штаты Америки: США станут испаноязычными и католическими

Доминированию белой расы в Северной Америке подходит конец, следует из опубликованных в пятницу данных последней (2020 года) переписи. Жители европейского происхождения (в англоязычной демографической науке именуемые Caucasian) всё ещё составляют почти 60% населения.

Демография — наука точная. Уже через поколение количество белых американцев, с одной стороны, и их сограждан африканского, азиатского и латиноамериканского происхождения, с другой, сравняется. А ещё поколение спустя, во второй половине текущего века, цветное или смешанное население сделает так называемых WASP (белокожих с культурными корнями в одной из протестантских ветвей христианства) меньшинством.

We no speak Americano

Хотя само по себе изменение расового состава населения США не является для демографов чем-то неожиданным, но, по признанию директора Бюро переписи США, социологов поразила скорость этого процесса.

Американское население оказалось намного более разнообразным по этническому, расовому и культурному признаку, чем когда бы то ни было в прошлом. Само деление населения на белое и небелое выглядит уже не отражающим истинной картины, — заявил глава бюро Николас Джонс.

Перепись 2020 года также показала, что более невозможно применять к белым американцам определение «большинство», а к небелым, соответственно, «меньшинство». Если во время прошлой переписи (2010) число американцев, относившим себя к белым, составляло 223,6 миллиона, то десять лет спустя таковых осталось только 204,3 миллиона, или на 8,6% меньше.

Второй по численности этнокультурной группой в США оказались, как и раньше, латиноамериканцы, но по сравнению с 2010 годом они существенно сократили отрыв. Сегодня испаноязычных граждан США на 23% больше, чем десятилетие назад. В это сообщество не включаются нелегальные мигранты и их дети (так называемые dreamers, мечтатели), число которых неофициально оценивается в 11-12 млн человек. Испанский язык уже не одно десятилетие имеет в США статус де-факто второго официального, а в так называемых солнечных штатах (в первую очередь в Калифорнии) на нём говорит больше людей, чем на английском.

Третью по численности этнорасовую группу составляют чёрные американцы. Ещё 4,1% отнесли себя к людям смешанной этничности (в 2010 году таких было только 1,9%).

В целом население, так или иначе относящее себя к «небелому», составляет сегодня большинство в 289 графствах (десять лет назад таких было 260). И «испанизация» Америки, по-видимому, необратима, как глобальное потепление: число детей в белых семьях за десять лет сократилось на 13%. Впервые за всю историю США белых детей рождалось за минувшее десятилетие меньше, чем цветных или смешанных — 47,3% от общего числа новорождённых. Самый высокий прирост рождаемости был отмечен у родителей азиатского и латиноамериканского происхождения. Кроме белых семей, стало меньше рождаться детей у родителей-аборигенов и у афроамериканцев.

Соответственно, в следующем поколении детей, у которых оба родителя белые, станет ещё меньше — многим белым женщинам детородного возраста просто не найдётся пары из своей расовой группы.

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Кому в США жить хорошо

Происходящие в США демографические перемены важны не из-за того, что людей с одним цветом кожи станет больше или меньше, чем других. Это важно потому, что кардинально меняется социально-политическая мозаика страны, сказал NEWS.ru американист Юрий Рогулёв.

До начала XX века белый средний класс ощущал себя хозяином своей страны, и интересы именно этой группы населения как основного избирателя были определяющими для всех американских политиков. Сегодня же «белая Америка» отступает не только в силу демографических, но и из-за экономических причин. И света в конце туннеля для белого среднего класса в США не просматривается. Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ)

Однако американские демографы отметили ещё один растущий феномен. Если у человека был выбор отнести себя к белым или небелым, то метисы, мулаты и другие комбинации предпочитали «белое» самоопределение, и число таких людей, говорится в материалах переписи, выросло с 2010 года на поражающие воображение 316%.

Этот факт, указывает эксперт, свидетельствует, что в США, как и 100 лет назад, именно принадлежность к белой расе является самым скоростным социальным лифтом, как бы на официальном уровне не декларировалась политкорректность и победа над расовой дискриминацией и как бы объективная реальность не загоняла белых в исторический угол.

Белые американцы, говоря языком классической политэкономии, деклассируются, теряют социальный статус. Ощущение отсутствия исторических перспектив для себя и своих детей неизбежно ожесточает этих людей, отсюда и поразительная поддержка [экс-президента США Дональда] Трампа со стороны «глубинной Америки» и её «ржавого пояса», — указывает Рогулёв.

Уход белого населения на вторые роли в определении социально-экономической (и как следствие, политической) повестки хорошо просматривается на примере рынка труда в США. Если в середине XX века крупнейшим работодателем являлась корпорация General Motors cо средней зарплатой в $45 в час, то сегодня её место занял ретейлер Walmart, где сотрудникам платят «минималку» (сегодня это $8 ). Это радикализирует белых американцев намного сильнее превращения «видимых меньшинств» в большинство и подпитывает ранее невиданные по ожесточению формы протеста наподобие нападения на Капитолий 6 января этого года.

С другой стороны, добавляет американист, Соединённым Штатам точно не грозит превратиться в новую Южную Африку времён апартеида, где белое меньшинство жило на своих фермах, как в осаждённых крепостях.

Белым американцам повезло больше, чем белым южноафриканцам, потому что быстро превращающееся в большинство испаноязычное население по своей культуре очень законопослушное и католическое. Латиноамериканцы в хорошем смысле слова традиционалисты, им, в отличие от их предков-конкистадоров, чужда идея насилия, — говорит Рогулёв.

К данным переписи следует относиться с определённой долей осторожности, так как сведения в переписные листы заносятся со слов опрашиваемых, что создаёт известный разрыв между опубликованными и реальными цифрами.

Без разбивки на расы население США в целом выросло за десять лет на 7,4%. Ниже прирост был только в 1930-х годах, тогда это было вызвано Великой депрессией. Как и в России, сельское население США постоянно сокращается, а городское прирастает — города обрастают «слободами»-сабурбиями, часто создавая сплошную заселённую территорию между близлежащими мегаполисами, сливая их тем самым в единые агломерации. Сегодня в США насчитывается 10 городов с населением более миллиона человек (для сравнения: в России городов-миллионников 15).