Похудевшая на 20 кг актриса Ребел Уилсон удивила фанатов откровенным фото

Австралийская актриса Ребел Уилсон, похудевшая на 20 килограммов, снялась в откровенном наряде и удивила фанатов, передаёт Daily Mail. Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram. На кадрах 41-летняя артистка позирует в гримёрке, распустив волосы.
На ней чёрное боди с декольте. Актриса
Она сегодня очаровательна на съёмочной площадке, — написала Уилсон, имея в виду себя.
Восторженные отзывы поклонников на сайте издания, рассказавшем о посте Ребел,
Уилсон для похудения выбрала систему очищения организма по методу австрийского медика Франца Ксавьевра, считающего хорошее пищеварение и правильное функционирование ЖКТ, достигаемые регулярным голоданием, ключом к здоровью организма.
Ранее сообщалось, что певица Анита Цой, недавно отметившая 50-летний юбилей, рассказала, что помогает ей оставаться молодой и красивой. Раскрыть секрет своей гладкой и упругой кожи артистку заставили слухи о том, что она не брезгует услугами пластических хирургов. Однако, заверила Цой, у неё нет нужды ложиться под нож. По словам певицы, она уже давно «глубоко въехала» в мир корейской косметологии, где можно встретить множество интересных инноваций. Например, патчи для глаз с гиалуроновыми иглами.