Похудевшая на 20 кг актриса Ребел Уилсон удивила фанатов откровенным фото

https://static.news.ru/photo/d07bca96-a7fe-11eb-bb8d-96000091f725_660.jpg Ребел Уилсон Фото: rebelwilson/instagram.com

Австралийская актриса Ребел Уилсон, похудевшая на 20 килограммов, снялась в откровенном наряде и удивила фанатов, передаёт Daily Mail. Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram. На кадрах 41-летняя артистка позирует в гримёрке, распустив волосы.

rebelwilson/instagram.com

На ней чёрное боди с декольте. Актриса продемонстрировала свою фигуру с разных ракурсов.

Она сегодня очаровательна на съёмочной площадке, — написала Уилсон, имея в виду себя.

Восторженные отзывы поклонников на сайте издания, рассказавшем о посте Ребел, не заставили себя ждать. «Так держать, девочка! Ты выглядишь фантастически!», «Вау, очень сексуально! Выглядит отлично! Видно, как она стала увереннее в себе», «Рада за неё! Любила её тогда, люблю её и сейчас», «Она выглядит здоровой и счастливой. Хороший пример для подражания», написали комментаторы.

Уилсон для похудения выбрала систему очищения организма по методу австрийского медика Франца Ксавьевра, считающего хорошее пищеварение и правильное функционирование ЖКТ, достигаемые регулярным голоданием, ключом к здоровью организма.

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