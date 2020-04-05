Погребинский: «Поведение Зеленского говорит о том, что он в панике»

https://static.news.ru/photo/02cb73ae-76fd-11ea-8057-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал принятие президентом Украины Владимиром Зеленским закона об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Эксперт считает, что действия украинского лидера говорят о том, что его запугали и он «находится в состоянии паники».

Закон об открытии рынка сельхозземель был принят Верховной радой в ночь на 31 марта. Отмечается, что принятие этого закона было одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления стране кредита.

Политолог подчёркивает, что принятие закона активно форсировал президент Украины Владимир Зеленский. Для его принятия Верховная рада была экстренно созвана на внеочередную сессию.

Почему-то, зачем-то президенту потребовалось очень срочно проголосовать за этот закон. Он говорит, что «надо уйти от угрозы дефолта» и так далее. Я считаю, такое поведение президента свидетельствует о том, что он находится в состоянии паники. Его там ужасно напугали, что если ты немедленно не проголосуешь, то вообще скоро будет конец всему, — привели слова Михаила Погребинского в газете «Известия».

Политолог отметил, что подобными действиями Владимир Зеленский подрывает репутацию человека «неопытного, но приличного» и вскоре президент лишится поддержки украинцев.

Как сообщал NEWS.ru ранее, глава Украинского института политики Руслан Бортник сообщил, что закон об открытии сельхозземель ударит по рейтингу президента Украины Владимира Зеленского, так как это может привести к обострению политического противостояния в стране. Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива также раскритиковал украинского лидера за принятие земельной реформы, которую поддерживал бывший президент Украины Пётр Порошенко.