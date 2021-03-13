«Поедут, даже если атомная война»: болгар восхитились авто из РФ

Болгарский портал «Факты» опубликовал статью о российских автомобилях УАЗ, в котором рассказал о моделях «Хантер» и «Буханка». Там же гендиректор УАЗ пояснил, что автомобили выпускаются, поскольку на них есть спрос, вызванный «географическими особенностями региона и невысокой покупательской способностью».
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Ранее NEWS.ru сообщал, что в Болгарии объявили о скором введении в школах уроков патриотического воспитания. О решении Минобразования республики написала местная газета и вызвала небывалый ажиотаж у своей аудитории. В статье «Фактов» дали слово российским историкам: один из них призвал свести к минимуму контакты двух стран.