«Поедут, даже если атомная война»: болгар восхитились авто из РФ

https://static.news.ru/photo/1b552f68-8481-11eb-8ed1-96000091f725_660.jpg Фото: MIT Russia/Global Look Press

Болгарский портал «Факты» опубликовал статью о российских автомобилях УАЗ, в котором рассказал о моделях «Хантер» и «Буханка». Там же гендиректор УАЗ пояснил, что автомобили выпускаются, поскольку на них есть спрос, вызванный «географическими особенностями региона и невысокой покупательской способностью».

Читатели портала оценили машины, в комментариях отметив их высокие внедорожные качества и неприхотливость: «Да, допотопная техника, но как раз для тех, кто ездит по степям и у кого нет денег на новую Тойоту», «„Хантер“ по проходимости круче 99 процентов западных „джипов“. Поэтому уже много лет на него есть спрос», «УАЗ — это машина для дорог без твердого покрытия, она идеально подходит для охотников, фермеров, работников сельского и лесного хозяйств, военных», «Это джип для суровых условий и суровых людей».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Болгарии объявили о скором введении в школах уроков патриотического воспитания. О решении Минобразования республики написала местная газета и вызвала небывалый ажиотаж у своей аудитории. В статье «Фактов» дали слово российским историкам: один из них призвал свести к минимуму контакты двух стран.