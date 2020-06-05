В первую неделю июня 2020-го сразу несколько украинских чиновников вернулись к теме переговоров по разрешению кризиса в Донбассе. Киев продолжает надеяться на скорый международный саммит в нормандском формате, чего не скрывает. Однако только этого недостаточно: Москва в последние полгода, напротив, не слишком активно стремится к возобновлению переговоров. И это вновь актуализирует вопрос о жизнеспособности и целесообразности нормандского формата.

Последний на сегодня саммит так называемой «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина, Франция) на высшем уровне состоялся в декабре 2019 года в Париже. Прорывных договорённостей он не принёс, но их, в общем-то, никто и не ждал. Главной задачей переговоров было знакомство всех четырёх участников формата — а президенты Путин и Зеленский на тот момент лично не встречались, — и обозначение ключевых моментов для последующей работы. Показателен был и сам факт проведения саммита на уровне руководителей государств: при Порошенко такие встречи не проходили несколько лет.

В Киеве переговоры были восприняты с энтузиазмом, и украинские власти по горячим следам уже в начале 2020-го анонсировали на апрель новый раунд. Однако в Москве их пыл сразу же охладили. И пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и представители МИД РФ дали понять, что перспективы очередной встречи «четвёрки», как говорится, вилами на воде писаны: всё будет зависеть от выполнения Украиной взятых на себя обязательств. Этот тезис, как и ожидается, вскоре получил развитие: российские чиновники регулярно упрекали Зеленского в несоблюдении договорённостей, а проведение весеннего саммита выглядело всё менее вероятным. Пандемия коронавируса COVID-19, впрочем, внесла свои коррективы, и о встрече будто бы забыли.

Теперь же Киев вернулся к этому вопросу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ещё в начале недели заявил, что саммит «четвёрки» состоится «уже скоро», а руководитель офиса президента Зеленского Андрей Ермак позднее выразил надежду на встречу до конца года в Берлине.

Дмитрий Кулеба Thomas Koehler/photothek.de/Global Look Press

Однако в Москве эти вроде бы безобидные прогнозы вновь вызвали острую реакцию. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, сообщения о возможном саммите — это «вбросы».

Официально к нам по этому поводу никто не обращался, — подчеркнула она.

По словам российского дипломата, «вбросы» выгодны СМИ, тиражирующим их, и авторам заявлений.

В итоге прослеживается любопытная тенденция. Киев, делая оптимистичные заявления о скорой встрече «четвёрки», посылает вполне чёткий сигнал о своём желании продолжать переговоры. Москва, ещё несколько лет назад упрекавшая украинские власти в неготовности к диалогу, теперь же при каждом удобном случае даёт понять, что любой саммит под вопросом, а надежды на его проведение — лишь «вбросы». Вполне логично, что в таких условиях наблюдатели, особенно западные, приходят к напрашивающемуся выводу: вовсе не Зеленский не желает искать компромиссные решения, а именно российское руководство.

Кремль усиливает давление на украинское правительство в вопросе Донбасса, представляя её в качестве спойлера на международных переговорах, отмечают , в частности, в своём июньском докладе специалисты американского Института по изучению войны (ISW). Такой подход, считают они, может дать Москве оправдание для эскалации боевых действий через свои прокси-силы (самопровозглашённые республики). Аналитики подчёркивают, что российская сторона продолжает, изображая миротворца, снабжать оружием Донецкую и Луганскую народные республики.

Разумеется, подобные обвинения в адрес Кремля со стороны западного экспертного и политического сообщества слышны не впервые, и, очевидно, прозвучат неоднократно. Москва последовательно заявляет о том, что является лишь участником переговорного процесса, но не самого донбасского конфликта, и очередной доклад американских аналитиков эту позицию едва ли изменит.

Другой, и более серьёзный вопрос, в том, насколько долго ещё России удастся поддерживать на плаву нормандский формат. При президенте Порошенко вялотекущий, а затем и вовсе почти застопорившийся переговорный процесс Москве был выгоден: любые неудачи можно было списать на несговорчивость Киева, оставляя за собой роль конструктивного участника. Теперь украинские власти, напротив, выступают за продолжение пусть и сложного, но диалога. Отказываясь от него, Кремлю будет одинаково тяжело как сохранить за собой статус невовлечённого в конфликт миротворца, так и удержать под контролем ситуацию в Донбассе, где самопровозглашённые республики тоже устали от подвешенного состояния.