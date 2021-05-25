Подтверждена гибель троих японских рыбаков при столкновении с судном РФ

Подтверждена гибель трёх членов экипажа японского рыболовецкого судна, которые находились в критическом положении после столкновения с российским судном «Амур» в японских водах. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на пожарную службу, которая также осуществляет функции службы спасения и скорой помощи.
Инцидент
Ранее сообщалось, что при столкновении японское судно перевернулось. Были спасены все пять членов экипажа, однако трое из них находились в критическом состоянии.
Причины происшествия устанавливаются.