21 января 2026 в 15:38

«Подрывает статус-кво»: политолог о последствиях захвата Гренландии Трампом

Политолог Дубравский: при присоединении Гренландии к США статус НАТО пересмотрят

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Статус-кво НАТО будет пересмотрен в случае присоединения Гренландии к США, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, именно этот вопрос может обсуждаться в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Какие будут последствия от присоединения Гренландии к США? Все зависит от того, что все-таки окончательно произойдет. Будет ли это независимость и какие-нибудь торгово-экономические соглашения либо все-таки присоединение. Потому что если будет последний вариант, то он подрывает статус-кво как НАТО, так и союза Европы и США. В конечном итоге все зависит от того, как события будут дальше разворачиваться. Сегодня в Давосе как раз это будет обсуждаться, — пояснил Дубравский.

Ранее анонимные информированные источники сообщили, что американское военное ведомство в настоящее время не планирует силовую операцию против Гренландии. Данная информация появилась на фоне неоднократных заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о потенциальном присоединении острова.

