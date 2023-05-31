Подросток зарезал директора школы из-за нежелания учиться Подросток убил директора одной из парагвайских школ, потому что больше не хотел учиться

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Парагвае ученик одной из школ города Колония-Индепенденсия убил директора учебного заведения, поскольку захотел оставить учебу. Об этом сообщает телеканал АВС. Инцидент произошел прямо в классе.

Шестнадцатилетний ученик во вторник убил директора школы Софию Родригес, — сообщает СМИ.

По информации телеканала, изначально подросток намеревался напасть на одноклассницу, но она вышла за тетрадями. Когда директор призвала учеников сдавать выполненную работу, злоумышленник напал на женщину и нанес ей четыре удара ножом, после чего сбежал. Однако вскоре его удалось поймать.

На допросе в полицейском участке он рассказал, что не хотел учиться и просил родителей дать ему разрешение начать работать, но те были против. Также у подростка имелись проблемы в общении с одноклассниками.

При этом в школе подозреваемого назвали одним из лучших по успеваемости учеником из хорошей семьи.

Ранее сообщалось, что 16-летний ученик средней школы Сен-Тома-д’Аквин во французском департаменте Атлантические Пиренеи ударил ножом в грудь 50-летнюю учительницу испанского языка, в результате чего та скончалась. Что побудило школьника к убийству — неизвестно, однако сообщается, что он страдал психическими расстройствами.