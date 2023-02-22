BFM: школьник зарезал учительницу испанского языка во Франции

Фото: IMAGO/Mylene Deroche/Global Look Press

Ученик средней школы Сен-Тома-д'Аквин во французском департаменте Атлантические Пиренеи ударил ножом в грудь учительницу испанского языка, в результате чего та скончалась, сообщает телеканал BFM. На место ЧП выехал министр просвещения страны Пап Ндиайе. В своем Twitter-аккаунте он выразил соболезнования семье и близких погибшей. Кроме того, на место преступления выехали полиция, префект департамента, прокурор Байонны и ректор академии.

Учитель из частного заведения в Сен-Жан-де-Люз был смертельно ранен в среду утром студентом. Министр народного просвещения уже в пути, — говорится в сообщении.

Согласно данным телеканала, 16-летний ученик пронес нож на урок в своем рюкзаке. Что побудило школьника к убийству пока неизвестно, однако сообщается, что он страдал психическими расстройствами.

В конце декабря прошлого года, московский школьник набросился с кулаками на учителя химии после сделанного замечания. После нападения учителя госпитализировали с различными травмами, врачи также диагностировали у пострадавшего перелом носа.

На Ставрополье в станице Барсуковской школьник ранее убил одноклассника из-за запачканной мелом одежды. На перемене один ребенок измазал другому мелом пиджак. Последний ударил ногой в грудь своего одноклассника, тот отключился и, не приходя в сознание, умер. Нападавшего подростка задержали и доставили в следственный отдел.