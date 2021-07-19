Почему Зеленского прокатили с визитом в США

Сообщение украинского министра иностранных дел Кулебы о визите Владимира Зеленского в США в конце июля оказалось чистой воды блефом. Как мы помним, сам пан президент очень хотел встретиться с Джо Байденом ещё до его саммита с Владимиром Путиным. Но теперь выясняется, что полететь за океан «лучший актёр средь политиков» сможет не ранее, чем в середине августа, когда американский конгресс будет распущен на каникулы.

Не исключено, что в числе прочего американским начальникам Зеленского не понравились намёки на возможный шантаж в отношении (страшно сказать) самих Соединённых Штатов.

В офисе разобиженного украинского президента намёк был сделан на возможность возвращения к украинской политике девяностых. Тогда Киев, как тот ласковый телёнок, успешно сосал двух маток: и Россию, и Европу. Причём давая постоянно понять этим двум центрам силы, что если она не получит нужной помощи от России, то сместится в сторону Запада, а если Запад останется глух к украинским просьбам, то ринется в объятья России. И при Кучме такая тактика отлично кормила Незалежную.

Теперь расклад иной, но есть Пекин с его планами глобального доминирования. Интерес китайцев к «новым землям» не плохо в последнее время использует Александр Лукашенко, который даже в условиях полной западной блокады активно намекает Москве о варианте своей «восточной альтернативы». И китайские инвестиции пока осторожно, но осваивают Белоруссию.

Владимир Зеленский president.gov.ua

И вот теперь сыграть в долгую с Пекином в рукаве мечтают и на Украине. Цель достаточно откровенно сформулировал внештатный советник офиса президента Алексей Арестович, которому очень хочется верить в то, что у Москвы и Пекина плохие отношения. По его словам, Китай не стесняется давать гарантии безопасности и инвестировать. А потому, мол, если американцы не поспешат активно вмешаться в решение украинских проблем с Россией, то Киев повернёт на Восток. Заявление, конечно, излишне дерзкое, потому его и дали озвучить персонажу второго плана, от которого всегда можно легко отречься. Но слово произнесено. И за океаном услышано — сомнений в этом быть не может.

Конечно, после откровенных заявлений о том, что Франция и Германия предали украинские интересы, Киеву только и остается блефовать в тени китайского дракона. За скобками сразу оставляется инцидент с покупкой китайцами последнего высокотехнологичного украинского предприятия «Мотор Сич» с его ещё советскими продвинутыми технологиями вертолётных и корабельных двигателей. В последний момент уже согласованная и частично оплаченная сделка была расторгнута под жёстким нажимом США. Тогда это вызвало взрыв китайского возмущения. И таких демаршей в Пекине не забывают и не прощают.

Но Китай активно идёт в Европу. Готов скупить чуть ли не всю Черногорию. И, конечно, Украина может интересовать прагматичных пекинских товарищей, которые в делах не обращают внимания на разные идеологические расхождения. Тем более, что если поколению Майдана потребуется, они и памятники Ленину восстановят. Тут не до жира.

Конечно, даже тень попытки шантажировать США Пекином могла быть отслежена в Вашингтоне и вызвать гнев управленцев Незалежной. Да и выглядят такие попытки слегка наивными, учитывая, какой жёсткий контроль «вашингтонский обком» установил над украинской элитой.

Во всяком случае, Владимиру Зеленскому ещё раз указали на то, кто в украинском доме хозяин, выставив его самого лохом из его прежних концертных реприз.