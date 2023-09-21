Почему Польша не будет поставлять оружие на Украину, как отреагировали США

Фото: nato.int

Польские власти не намерены передавать Украине современное вооружение, которое закупают для своей армии. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала TVN24. Какие подробности известны?

Почему Польша не будет поставлять оружие на Украину

Анджей Дуда сообщил, что Польша не может передавать Украине новое вооружение. Он уточнил, что страна закупает технику для модернизации собственной армии.

«Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас мы покупаем за миллиарды для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Кому угодно. Мы не будем это оружие передавать, потому что мы покупаем его для того, чтобы модернизировать польскую армию», — заявил политик.

Он подчеркнул, что будет первым противником передачи нового вооружения, которое Польша получает от Южной Кореи или США.

«Я лично буду первым противником передачи этого нового вооружения, которое мы сейчас получаем от Южной Кореи или США, такого как новые Abrams, системы Patriot или HIMARS», — пояснил Дуда.

Польша была третьим в мире поставщиком оружия Киеву после Вашингтона и Лондона. Объемы военной помощи ВСУ со стороны Варшавы составили 3 млрд евро.

Почему Зеленский и Дуда рассорились в ООН

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер ранее заявил, что Украина допустила серию абсолютно неприемлемых жестов в адрес республики. Предполагается, что речь идет об «аграрной войне» между Варшавой и Киевом из-за введения запрета на ввоз украинского зерна.

Полем публичного скандала Анджея Дуды с украинским президентом Владимиром Зеленским стала Генассамблея ООН. Украинский лидер обвинил своих партнеров, которые ограничили поставки украинского зерна, в том, что они «превращают этот вопрос в триллер» и этим якобы помогают России.

«Тревожно видеть, как некоторые наши друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из поставок зерна триллер», — сказал украинский лидер.

«Некоторыми друзьями» украинский лидер мог назвать Польшу, Словакию и Венгрию, которые ранее ввели собственный запрет на экспорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать эмбарго.

Анджей Дуда отменил встречу с Зеленским на Генассамблее ООН и сравнил Украину с «утопленником, который может утащить за собой на дно спасающих его от гибели». Так он прокомментировал запрет на ввоз украинского зерна на брифинге в Нью-Йорке.

«Я бы сравнил это с чем-то вроде утопающего. <...> Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя на глубину. <...> Он может просто утопить спасателя», — сказал он.

Как на отказ Польши отреагировали в США

Заявления Варшавы о прекращении поставок оружия Киеву вызвали обеспокоенность у Вашингтона. В Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты будут консультироваться с Польшей.

При этом сами США выделят Украине новый пакет вооружений с существенными средствами ПВО.

Что о ссоре Польши и Украины сказали в Госдуме

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что ухудшение отношений между Польшей и Украиной может быть связано с парламентскими выборами. По его мнению, почти 80% поляков выступают против отправки денег и вооружений Киеву.

«Все делается исключительно для выборов, которые у них пройдут парламент, и после вернется на круги своя. Несмотря на то что 80% граждан против помощи Украине, но наплевать правительству на это дело. Они просто сейчас играют, чтобы просто всем показать свою самостоятельность», — объяснил Журавлев.

Он также отметил, что Польша и Украина не могут быть настоящими союзниками из-за исторических разногласий. Речь идет, в частности, о желании Варшавы заполучить западные регионы Украины, в том числе Львовскую область. По мнению Журавлева, Дуда «воспользовался глупостью» политиков Киева, для того чтобы заполучить эти территории в обмен на транспортные услуги по поставкам оружия. Но в конечном счете это привело к финансовым потерям.

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