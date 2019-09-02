После визита советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона в Белоруссию активизировались разговоры о закупках американской нефти, которые якобы были согласованы на переговорах. Ранее сообщалось о том, что Минск нанял вашингтонского лоббиста, чтобы добиться отмены санкций на поставки чёрного золота. По мнению аналитиков, Белоруссия в очередной раз шантажирует Россию с целью добиться от неё уступок по нефтяному вопросу, как это уже случалось в прошлом.
С 1 сентября Белоруссия повысила тариф на транзит сырья по нефтепроводу «Дружба» на 3,7%. Это было оправдано тем, что республика таким образом компенсирует потери от «грязной» российской нефти, которой ранее отказались принимать Польша, Германия, Чехия и Венгрия.
Это известие пришло спустя несколько дней после визита в страну американского советника по нацбезопасности Джона Болтона. Не исключено, что эти два события связаны и являются частью белорусской стратегии нефтяного шантажа.
Как отмечали эксперты, визит Болтона незадолго до утверждения дорожной карты по дальнейшей интеграции Белоруссии и России не мог понравиться Москве. Как и спекуляции о закупках американской нефти взамен российской. Однако Кремль постарался не подавать вида.
Это суверенное дело Белоруссии, — прокомментировал возможность поставок энергоносителей из США в Белоруссию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Это вопрос экономической целесообразности.
Впрочем, как говорят аналитики, говорить об экономической целесообразности в случае закупок американских энергоносителей не приходится. Более дешёвой альтернативы российскому топливу для Белоруссии не существует. Каждый раз, когда республика заявляла о закупках якобы более выгодной нефти от других поставщиков, она пыталась таким образом добиться уступок от России.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с News.ru напомнил, что Минск не в первый раз угрожает Москве перейти к другим поставщикам чёрного золота. В начале 2000-х годов белорусы закупали венесуэльскую нефть, утверждая, что она достаётся им практически бесплатно. При этом официальная статистическая служба Белстат каждый месяц публиковала данные о цене венесуэльской нефти, которые свидетельствовали, что она обходится стране в два раза дороже, чем российская. В итоге руководство республики получило, что хотело: экспортные пошлины при вывозе нефтепродуктов, произведённых из российской нефти, начали переходить в их бюджет.
Эксперт подчеркнул, что ранее Белоруссия также пробовала закупать нефть в Азербайджане и в Казахстане, но никогда в истории она не обходилась им дешевле, чем в России. США со своей стороны не пойдут на льготные условия для Минска, так как недостатка клиентов у них нет. Высокая стоимость транспортировки американских энергоносителей в Европу ставит под вопрос их конкурентоспособность на европейском рынке, поэтому Вашингтон прилагает такие усилия для продвижения своей индустрии на официальном уровне.