После визита советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона в Белоруссию активизировались разговоры о закупках американской нефти, которые якобы были согласованы на переговорах. Ранее сообщалось о том, что Минск нанял вашингтонского лоббиста, чтобы добиться отмены санкций на поставки чёрного золота. По мнению аналитиков, Белоруссия в очередной раз шантажирует Россию с целью добиться от неё уступок по нефтяному вопросу, как это уже случалось в прошлом.

С 1 сентября Белоруссия повысила тариф на транзит сырья по нефтепроводу «Дружба» на 3,7%. Это было оправдано тем, что республика таким образом компенсирует потери от «грязной» российской нефти, которой ранее отказались принимать Польша, Германия, Чехия и Венгрия.

Это известие пришло спустя несколько дней после визита в страну американского советника по нацбезопасности Джона Болтона. Не исключено, что эти два события связаны и являются частью белорусской стратегии нефтяного шантажа.

Джон Болтон Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как отмечали эксперты, визит Болтона незадолго до утверждения дорожной карты по дальнейшей интеграции Белоруссии и России не мог понравиться Москве. Как и спекуляции о закупках американской нефти взамен российской. Однако Кремль постарался не подавать вида.

Это суверенное дело Белоруссии, — прокомментировал возможность поставок энергоносителей из США в Белоруссию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Это вопрос экономической целесообразности.

Впрочем, как говорят аналитики, говорить об экономической целесообразности в случае закупок американских энергоносителей не приходится. Более дешёвой альтернативы российскому топливу для Белоруссии не существует. Каждый раз, когда республика заявляла о закупках якобы более выгодной нефти от других поставщиков, она пыталась таким образом добиться уступок от России.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с News.ru напомнил, что Минск не в первый раз угрожает Москве перейти к другим поставщикам чёрного золота. В начале 2000-х годов белорусы закупали венесуэльскую нефть, утверждая, что она достаётся им практически бесплатно. При этом официальная статистическая служба Белстат каждый месяц публиковала данные о цене венесуэльской нефти, которые свидетельствовали, что она обходится стране в два раза дороже, чем российская. В итоге руководство республики получило, что хотело: экспортные пошлины при вывозе нефтепродуктов, произведённых из российской нефти, начали переходить в их бюджет.

Россия реализует налоговый манёвр, и к 2024 году белорусы будут получать нефть по мировым ценам. Даже на внутреннем российском рынке она будет продаваться по мировым ценам. Просто российские нефтеперерабатывающие заводы будут получать компенсацию от бюджета, чтобы цены на нефтепродукты не поднимались, а белорусские не будут. Поэтому я думаю, что вся эта история с закупками американской нефти — исключительно заигрывание с Россией с целью убедить её тоже сделать компенсацию белорусам, как и российским НПЗ. Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Эксперт подчеркнул, что ранее Белоруссия также пробовала закупать нефть в Азербайджане и в Казахстане, но никогда в истории она не обходилась им дешевле, чем в России. США со своей стороны не пойдут на льготные условия для Минска, так как недостатка клиентов у них нет. Высокая стоимость транспортировки американских энергоносителей в Европу ставит под вопрос их конкурентоспособность на европейском рынке, поэтому Вашингтон прилагает такие усилия для продвижения своей индустрии на официальном уровне.