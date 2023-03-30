Пленный солдат рассказал, почему бойцы ВСУ сдаются в Артемовске Пленный солдат Кривозуб: бойцы ВСУ сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки

Фото: Edgar GutiÃ©rrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Взятый в плен бойцами группы «Вагнер» украинский военнослужащий Андрей Кривозуб рассказал, что военные ВСУ сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов, передает РИА Новости. Он признался, что во время штурма их позиции солдаты запросили поддержку, так как заканчивались боеприпасы. По его словам, когда стало понятно, что поддержки не будет бойцы приняли решение сдаться.

Произошел штурм девятиэтажки, в которой мы находились. Так как у нас заканчивались уже боеприпасы, запросили поддержки, поддержки не получили, и под напором ЧВК «Вагнер» приняли решение сдаться, так как уже не могли вести бой, — сказал Кривозуб.

Он добавил, что в плену ему оказали первую медицинскую помощь после ранения предплечья. Пленный военный также отметил, что с ним «обращаются хорошо, кормят, дают воду».

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала аудиосообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором он заявил, что битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию. Бизнесмен отметил, что военные действия также «потрепали» бойцов ЧВК «Вагнер».

Военкор Александр Сладков ранее отметил, что у ВСУ, подгоняемых США, нет другого варианта, как пойти в контрнаступление. По его мнению, украинская «анти-Россия» — это проект, в который вложены деньги и от которого на Западе ждут результата.