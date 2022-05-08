Пленный комбриг морской пехоты ВСУ обвинил Киев во лжи Пленный комбриг ВСУ Баранюк: Киев обещал помочь, но нам врали

Киев обещал помощь, отряды деблокации, но своё обещание власти не сдержали, что подтолкнуло военных к выходу с мариупольского машиностроительного предприятия «Азовмаш», передаёт РИА Новости показания пленного командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Владимира Баранюка.

Киев говорил держаться. Держаться... Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас... Ну получается, что так [что врали — прим. NEWS.ru]. Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям, — рассказал он.

Вместе с Баранюком после выхода с «Азовмаш» в плен попал начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков. Оба дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе в одном из пунктов на территории ДНР.

По словам комбрига ВСУ, к середине апреля у его бойцов, которые находились на заводе «Азовмаш», закончились боеприпасы, в связи с чем пришлось прорываться к украинским военным, но машину Баранюка подбили, поэтому его задержали, так как пришлось идти пешком. Кормянкова задержали во время выхода из окружения при попытке пересечь речку Кальмиус, которая протекает вдоль территории комбината «Азовсталь». Он объяснил, что украинская морская пехота не готовилась к ведению боевых действий в Мариуполе.

Также стало известно, что обороной украинского Мариуполя и военными руководил командир бригады Нацгвардии, куда входит полк «Азов». Такой порядок вещей Баранюк назвал «странным», потому что, «обычно всё наоборот».

Боевые действия в Мариуполе идут практически с самого начала военной спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии города, за исключением промышленной зоны «Азовстали», он заверил, что на завершение операции потребуется три-четыре дня. Глава государства, приказал отменить штурм территории завода, назвав его нецелесообразным и гарантировал сохранение жизни всем сдавшимся в плен.